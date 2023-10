Omicidio Toffoli: ancora un processo dopo l’ergastolo, in aula lo psichiatra

UDINE. A una settimana di distanza dalla condanna all’ergastolo per l’omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne accoltellata la notte tra il 6 e il 7 maggio 2022 nell’appartamento di via della Valle in cui abitava, il nome di Vincenzo Paglialonga, 41 anni e vicino di casa della vittima, continua a rimbalzare nelle aule del tribunale di Udine.

Venerdì è stata la volta del processo che lo vede accusato di guida in stato di ebbrezza, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e possesso di segni distintivi contraffatti. E cioè di un distintivo e di un cappello in tutto simili a quelli dei Carabinieri.

Invece di chiudersi con la camera di consiglio e la sentenza, però, dopo la richiesta di condanna formulata dal pm Marco Panzeri e quella, articolata tra un verdetto assolutorio per una parte delle imputazioni e il minimo della pena per l’altra, proposta dall’avvocato Piergiorgio Bertoli, l’udienza ha registrato un’inattesa battuta d’arresto e il conseguente rinvio ad altra data. Ritenendo meritevole di approfondimento una delle osservazioni argomentate dalla difesa nel corso dell’arringa, infatti, il gup Mariarosa Persico ha disposto l’audizione di uno dei due periti che aveva già esaminato l’imputato.

A essere sentito, il prossimo primo dicembre, non sarà lo psichiatra Francesco Piani, che aveva accertato il vizio parziale di mente dell’imputato, garantendogli il beneficio della relativa attenuante - così in cinque dei processi celebrati nel corso dell’anno davanti a diversi giudici del dibattimento -, bensì il collega Marco Stefanutti, che, incaricato del caso nell’ambito del processo per omicidio, aveva invece concluso sia per la sua «piena capacità di intendere e di volere al momento del delitto» sia per la sua «capacità di partecipare con coscienza al processo».

L’obiettivo del giudice, ora, è accertare se il ”bollettino” sanitario fatto valere in sede di corte d’assise possa essere esteso anche al periodo antecedente il delitto. Anche perché, come ha ricordato lo stesso gup nel motivare la decisione, già il giudice di sorveglianza di Venezia, in passato, aveva destinato Paglialonga in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.