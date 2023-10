Torna il maltempo in Friuli, previsti violenti temporali e forte vento: interventi a Pontebba e Grado

PONTEBBA. Torna il maltempo in Friuli. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo di color giallo valida per l'intera giornata di venerdì, 20 ottobre: previste, come spiega il bollettino meteo, «piogge intense o localmente molto intense sulla zona montana, abbondanti o localmente intense in pianura e temporaneamente in serata sulla costa».

A Pontebba

I volontari della squadra comunale di Protezione civile di Pontebba sono intervenuti per rimediare a limitati danni che si sono verificati questa mattina, venerdì 20 ottobre, in località San Leopoldo e in altre aree del territorio dove alcune forti raffiche di vento hanno causato la caduta di rami sulla carreggiata; per uno smottamento molto limitato con pietrame sulla strada, e per rimuovere elementi spostati dal raffiche di vento (cassonetti) che potevano rappresentare un pericolo per la circolazione stradale.

I volontari di Pc della squadra comunale di Malborghetto Valbruna sono usciti in un monitoraggio territorio, così come i loro colleghi di Grado.

Le mareggiate a Grado e Trieste

Rischio scampato, almeno per questa volta. Il primo allarme acqua alta a Grado, dopo la conclusione della stagione estiva, non ha comportato né criticità né danni.

Giovedì mattina alle 12, ora del picco massimo previsto, non s’è levato il mare con il vento di scirocco. Una pericolosa combinazione sventata, tanto che l’acqua non è uscita nemmeno nei punti più bassi dell’Isola come all’angolo tra riva Bersaglieri e via Trieste e come lungo riva Brioni. Insomma, l’acqua è rimasta per qualche centimetro dentro l’alveo; in porto il livello si è fermato rispetto all’esondazione a poco meno di una decina di centimetri.

A Trieste quasi due ore di pioggia abbondante di primo mattino e un altro acquazzone poco dopo le dieci. Poi, ancora, i temporali che si sono scatenati a ripetizione nel pomeriggio, tra le sei e un quarto e le sei e mezzo, e nel corso della serata. Come da previsioni, la città ieri ha dovuto fare i conti con il maltempo e con l’ennesimo rischio di gravi allagamenti, stavolta scongiurato

Le previsioni

Nelle prossime ore saranno probabili anche temporali. Soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, anche molto forte in quota, sostenuto su pianura e costa in prevalenza da sud-est, con raffiche anche forti nel pomeriggio e di sera sulla costa. In serata arriverà vento di Libeccio. Saranno possibili mareggiate e acqua alta sulla costa, specie tra Lignano e Grado. Sabato saranno possibili ancora piogge abbondanti o localmente intense, specie a est, anche temporalesche.