San Giorgio, sciopero alla Trametal: produzione a metà

Oltre l’80 per cento dei lavoratori diretti alla produzione hanno incrociato le braccia venerdì 20 ottobre alla Trametal di San Giorgio di Nogaro, il laminatoio friulano di proprietà del gruppo ucraino Metinvest. Otto le ore di sciopero per ogni turno, proclamate per rivendicare non già aumenti salariali, ma condizioni di lavoro consone a quanto previsto dal contratto nazionale, in particolare carichi adeguati e dunque maggiore sicurezza. (Videoproduzioni Petrussi)

02:38