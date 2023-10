Il nuovo programma

Il Comune taglia le spese: Udine dice addio alle grandi mostre

In programma non c’è alcun evento che abbia l’ambizione di richiamare decine di migliaia di visitatori come accaduto con le due mostre organizzate da don Alessio Geretti con il comitato di San Floriano che tra “La forma dell’infinito” e “Insieme” ha sfiorato i 90 mila visitatori

Cristian Rigo