Imbrattata di rosso la sede pordenonese di Confindustria

PORDENONE. Palazzo Keflisch, sede di Confindustria Alto Adriatico a Pordenone, dove da giorni viene proiettata la Stella di David con i colori della bandiera israeliana, è stato imbrattato la scorsa notte con vernice rossa.

Il gesto sarebbe avvenuto dopo l'1.30, ora in cui ha chiuso un locale nei pressi, i cui titolari non hanno notato nulla di anormale. Nello stabile ha sede anche una televisione privata, «Il13». «È assurdo e inconcepibile prendersela con un simbolo. Se questo accade, vuol dire che anche nel nostro Friuli c'è una diversa visione della democrazia», ha commentato Gigi Di Meo direttore della televisione.

Lega: “Atto vile”. “Condanniamo questo vile atto ed esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti di Confindustria Alto Adriatico e de il13 che li hanno sede.” Questa la posizione della Lega di Pordenone espressa in una nota.

Loperfido (Fdi): “Basta silenzi”. Il parlamentare pordenonese di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, che è anche coordinatore provinciale del partito, è intervenuto dopo che la facciata del palazzo con cui Pordenone ogni notte manifesta la sua vicinanza a Israele proiettandone la bandiera è stata imbrattata da ignoti. “Gesto vile e spregevole, dal quale ci aspettiamo una presa di distanze trasversale, immediata e convinta”, afferma Loperfido. Che aggiunge: “Da persone innamorate del nostro territorio, da amministratori, da eletti, siamo certi che quanto accaduto non abbia nulla a che fare con la nostra Pordenone e i pordenonesi. Ecco perché ribadiamo che mai come in questo momento storico sia necessaria una condanna comune ad Hamas e la sua vile aggressione ai civili israeliani”.

Il deputato pordenonese evidenzia infine: “Ci domandiamo dato il silenzio di questo periodo, se tutte le comunità straniere, numerose nella nostra realtà cittadina e provinciale, siano al nostro fianco in questa condanna contro Hamas e il terrorismo islamico. Senza se, senza ma, senza infingimenti. Ogni tentennamento e ogni silenzio possono essere complici del male”.