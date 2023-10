Infortunio sul lavoro in un’azienda, grave un operaio

VARMO. Una persona è stata soccorsa nella tarda mattinata di sabato 21 ottobre per le lesioni che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato negli spazi in una attività produttiva che sorge nel territorio comunale di Varmo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo, l'automedica proveniente da Latisana e l'elisoccorso. Hanno attivato anche la forza pubblica.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.