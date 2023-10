Ladri entrano in casa e rubano armi

SAN DANIELE. Sono entrati in casa e hanno portato via da un armadio due revolver calibro 38 e una pistola semiautomatica. Il colpo è stato messo a segno tra il pomeriggio e la serata di venerdì 20 ottobre, in via Cichino, a San Daniele, nell'abitazione di un uomo di 38 anni.

Per introdursi in casa i banditi hanno forzato una porta finestra. È stato proprio il proprietario dell’abitazione a denunciare il furto ai carabinieri della stazione di Fagagna, che stanno svolgendo indagini per risalire agli autori del colpo.

Le armi erano tutte denunciate e detenute regolarmente.