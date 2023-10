Progetto da 3,6 milioni per recuperare il palasport Carnera

La giunta comunale di Udine, su proposta dell’assessora allo Sport Chiara Dazzan ha approvato in questi giorni un progetto relativo al palasport Carnera, allo scopo di poter presentare successiva istanza di contributo alla Regione.

Il progetto fa seguito ad una previsione di contributo arrivata proprio dalla direzione centrale Cultura e Sport, dedicata allo storico impianto udinese, per il finanziamento dei lavori di ammodernamento, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria.

«Ai fini della concessione del contributo – spiega Dazzan – era necessario che il Comune presentasse un progetto contenente la descrizione dell’opera da realizzare, il quadro economico e il cronoprogramma degli interventi.

Il termine inderogabile era stato fissato per il 18 di ottobre. Gli uffici comunali hanno redatto un importante piano di interventi per un valore di circa 3 milioni e 660 mila euro».

Il corposo programma di riqualificazione riguarda sia l’aspetto estetico sia quello dell’efficientamento energetico, oltre che l’adeguamento dell’impianto alla possibilità di ospitare eventi extra sportivi. La capienza del palasport infatti, dopo l’ultima ristrutturazione è stata portata a 3.419 spettatori.

Il nuovo piano prevede una riqualifica sia di tipo architettonico sia energetico oltre che alcuni interventi di tipo funzionale.

Saranno sostituiti tutti gli infissi, risalenti agli anni 70; sarà ritinteggiato l’esterno e installato un innovativo involucro frangisole (lamelle orientabili in maniera automatica); sarà realizzato un impianto di climatizzazione, oggi assente; tutta l’illuminazione sarà sostituita con lampadine a Led, aumentando il grado di ecosostenibilità dell’impianto. Il parquet interno, prefinito in legno di betulla, pur ripristinato nel 2019, risulta già in cattive condizioni e ha la necessità di essere sostituito. Si pensa a un pavimento in grado di sopportare carichi elevati, in particolare strutture temporanee e palchi.