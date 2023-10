Antonia Klugmann e il Wwf: "Il vero lusso in cucina è il rispetto per l'ambiente"

La nuova provocazione del Wwf #IlPandaSiamoNoi, lanciata in occasione della giornata mondiale dell’alimentazione per far riflettere l’opinione pubblica sull’impatto delle azioni quotidiane anche sulla nostra stessa salute, entra oggi nel vivo con la campagna Sustainable Future, che ha un primo focus sul ruolo dei sistemi alimentari e sulle nostre scelte a tavola per la salvaguardia del Pianeta. Al fianco del Wwf in questo lancio torna una figura di spicco della cucina italiana, la chef Antonia Klugmann, protagonista di uno show cooking sui generis raccontato in questo video. Per la prima volta, infatti, alta cucina e mondo dell’ambientalismo sono fianco a fianco non solo per mostrare la realizzazione di tre ricette che applicano i criteri di sostenibilità, ma soprattutto per responsabilizzare l’intero settore dell’ristorazione, che influenza tutti gli aspetti della filiera, con un messaggio importante: il vero “lusso” in cucina è il rispetto per l’ambiente e la bellezza si trova nella sostenibilità.

02:03