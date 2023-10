La festa del Ceghedaccio non delude mai: tremila persone ballano a ritmo di musica '70 '80 e '90

Il Ceghedaccio non delude mai. Venerdì sera è andata in scena l’ennesima «festa pazzesca», l’unico evento che riesce a mettere d’accordo genitori e figli. Oltre tremila persone hanno ballato in fiera la musica degli anni '70 '80 e '90 sapientemente mixata da Renato Pontoni. (foto M.Favi)