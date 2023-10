Facce da derby, le storie e i volti al Carnera nella sfida tra Udine e Cividale

UDINE. «Per me è questo il vero derby, mica quello con Trieste». Alberto Grosso, 39 anni, di Campoformido non ha dubbi. Questione di famiglia, per lui e la moglie Yeimy, 41 anni, il basket. «L’abbiamo trasmessa anche ai nostri figli - dice -. Mio figlio più grande Enrique ha giocato per anni a Santo Domingo nella squadra del quartiere. Ci diverte, l’atmosfera del Carnera è bellissima». «La squadra in questo avvio di campionato mi è piaciuta molto - aggiunge poi Alberto -, ci sono tutti i presupposti per fare davvero bene».

Si inizia. Cori, striscioni, bandiere. Fair play, certo. Ma quanto basta. Perché è la Storia, in fondo a raccontarcelo. E, per un attimo ci permettiamo di scomodarla. Perché la rivalità qui, tra le due città, è cosa risaputa già secoli fa per potenza politica ed economica. Ora c’è una maglia da difendere, ora c’è la competizione, quella sportiva, che è un po’ il motore di tutto. E allora, vero le due tifoserie tifano per i propri ragazzi. Poco contro, quel che basta, appunto. Ma i cori si sentono, si sente vibrare tutto il palazzetto. C’è voglia di vittoria. C’è voglia di portarlo a casa ’sto derby.

Qualche fischio arriva dalla Curva Ovest durante gli attacchi avversari. A ogni canestro di Monaldi e compagni il Settore D esplode: “Siamo sempre qui, tifiamo per te”. “Tutti con il Settore D” incita lo speaker Federico Bigotto. E il Carnera esplode. La marea giallo blu non smette di cantare, incita Rota e compagni. “Tifo Cividale e me vanto”. Non smettono di cantare, non smettono di incitare.

Che bello che è il Carnera. Eccoli i suoi volti. Sono i volti dei ragazzi delle giovanili dell’Apu che con orgoglio indossano la maglietta, sono i volti dei tifosi che continuano a sventolare le bandiere e a battere le mani a tempo, sono i nonni che accompagnano i nipoti e spiegano ogni azione. È il volto di Elisa Carnevale, 48 anni, tifosa del Cividale.

Ed è il volto della suoi amici Deborah, Roberta ed Enrico Ruocco di Udine, 53 anni, che si definisce «bianconero per il pallone con il cuore che batte per l’Udinese, ma giallo blu per il basket». Li seguono in trasferta, ma è qui che è emozione vera. «Il derby è una festa, è un’atmosfera unica» dicono. Già, eccome. È adrenalina che scorre, qui. Tripla dopo tripla, il coro si infiamma “Tuttoil Carnera” incita il Settore D. È una festa per il popolo bianconero. Fino alla fine. I giallo-blu non smettono di cantare. “Cividale olè”. Il Settore D dà la carica. Finisce in campo e sugli spalti sono tutti in piedi. Da brividi. “Sarà perchè ti amo..e chi non salta...”. Trieste, è sempre più vicina.