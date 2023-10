udine

Il condominio è troppo grande e non si può installare il cancello: «Così i ladri entrano nel garage e noi non possiamo chiudere»

Sei colpi in tre giorni diversi tra le vie di Sant’Osvaldo e Pozzuolo a Udine. I residenti: «Sono entrati in azioni in pieno giorno, sempre tra le 9.30 e le 11.30 quando i residenti sono fuori casa per lavoro o commissioni»