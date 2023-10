Furto e inseguimento in centro a Pordenone: arrestato della polizia in Spagna

Lo avevano lasciato l’ultima volta in viale Dante, sfuggito alla polizia che lo stava inseguendo dopo un furto. Lo hanno ritrovato nei pressi di Barcellona, dove lo aveva raggiunto la moglie. Secondo la giustizia italiana, il suo posto è in carcere.

Dopo mesi di indagini, ricostruzioni e ricerche è stato arrestati uno dei componenti della gruppo che, lo scorso 2 dicembre, ha paralizzato la città prendendo in contromano viale Dante al termine di un inseguimento.

In cinque, avevano appena compiuto un furto in via San Donà, per poi scappare a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta: alla vista della polizia, erano fuggiti venendo inseguiti per chilometri per le vie del centro. Alla fine avevano provocato un incidente ed erano fuggiti a piedi. Tutti, tranne uno, che era stato catturato e accusato, per la violenza dell’inseguimento, di rapina.

Per mesi la squadra mobile, agli ordini del vicequestore aggiunto Andrea Rosato, ha lavorato in silenzio per dare un nome ai responsabili.

Da mercoledì uno di loro ha un volto: Zef Bani, 30enne di origine albanese, è stato arrestato dalla polizia spagnola a Barcellona. Fondamentale la collaborazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

L’indagine della squadra mobile, coordinata dal pubblico ministero Marco Faion, ha permesso di individuare l’esistenza di un vero e proprio sodalizio delinquenziale composto, oltre che dall’arrestato in dicembre, Segi Gega, da altri quattro cittadini albanesi: il gruppo era specializzato in furti in appartamento in tutto il centro-nord Italia e, secondo gli investigatori, era composto oltre che da Bani, da V.T., 30 anni, P.S., 26 anni e M.D., 25 anni. Le indagini hanno appurato come fossero particolarmente scaltri e attenti sia nelle comunicazioni che negli spostamenti, usando sim telefoniche intestate a prestanome o a persone inesistenti e non portandosi dietro i cellulari durante i furti.

Il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia ha permesso di scoprire che gli indagati per raggiungere l’Italia fossero soliti evitare l’imbarco su voli diretti con l’Albania, perché soggetti a controlli di frontiera e alla registrazione delle generalità dei passeggeri. Meglio passare per Spagna o Ungheria. Inoltre alcuni dei componenti del gruppo avevano di recente cambiato il cognome e richiesto un nuovo passaporto albanese, ed erano soliti utilizzare diversi alias o fornire diverse generalità.

La perquisizione informatica sul cellulare è stata particolarmente utile ai fini dell’indagine: ha fatto emergere in particolare lo scambio di numerosi messaggi tra i componenti della banda che commentavano i colpi in cui utilizzavano la terminologia “far raso” che in gergo albanese vuol dire “far razzia”, “rubare”, da cui prende il nome l’operazione. Dall’analisi del cellulare è emerso inoltre come il gruppo fosse solito frequentare anche la Spagna, e in particolare Barcellona.

A carico del 30enne è stata emessa dal gip Monica Biasutti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina, furto aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato emesso un mandato d’arresto europeo. Gli altri tre sono deferiti in stato di libertà. È quindi iniziato il monitoraggio degli spostamenti della moglie: la squadra mobile ha scoperto che la donna stava per raggiungere Barcellona e, grazie ai servizi di cooperazione internazionale, hanno localizzato la donna all’aeroporto di Barcellona El Prat.

La polizia ne ha monitorava gli spostamenti fino alla località marittima di Camarruga dove ad attendere la donna c’era il marito che è stato quindi bloccato e tratto in arresto dalla polizia spagnola.