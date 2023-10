Scontro frontale sulla Napoleonica: sei feriti

UDINE. Poco prima della mezzanotte lungo la Napoleonica per chi proviene da Galleriano di Lestizza, incidente stradale frontale tra due vetture. Sei le persone coinvolte rimaste ferite.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica, un'ambulanza proveniente da Udine, un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro.

In un altro sinistro quattro persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 23.30 nel territorio comunale di Codroipo, località Passariano, via Cartiera.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita contro un palo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Una persona è stata presa in carico dal personale medico, infermieristico e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo in codice giallo. Le altre tre persone sono state controllate sul posto e hanno rifiutato il ricovero in ospedale.