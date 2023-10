Sesso in cambio di due IPhone (mai ricevuti): due giovani a processo

PORDENONE. In cambio della promessa di due IPhone, mai ricevuti, aveva avuto due rapporti sessuali con altrettanti giovani operai di origine straniera residenti a Ravenna.

Una denuncia, quella presentata da una ragazza al tempo 17enne domiciliata in provincia di Pordenone, che ha fatto finire i due accusati, entrambi all'epoca 19enni, a processo per prostituzione minorile, reato che punisce anche solo chi prometta a minorenni, senza poi consegnarli, soldi o regalie in cambio di sesso.

La vicenda, come riportato dai due quotidiani locali, si era profilata quando nella tarda mattinata del 12 febbraio 2021 una volante era intervenuta di fronte a un appartamento della città romagnola dove una ragazza - la 17enne appunto - aveva chiesto aiuto.

In principio si pensava a una possibile violenza sessuale: ma la minore, sentita in Questura, aveva a più riprese parlato di rapporti consenzienti: si era detta solo indignata per non avere ricevuto i due Iphone al termine.

Alla fine la polizia l'aveva affidata a un centro di accoglienza per minori in attesa che una familiare la venisse a prendere da Pordenone.