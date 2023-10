Finto maresciallo dei carabinieri chiede denaro al telefono: sei cittadini udinesi sventano la truffa

UDINE. Individuano le potenziali vittime e telefonano, nonostante il loro spregevole lavoro sia ormai noto alla società. Eppure continuano, infischiandosene dei seppur sempre più stringenti controlli delle forze dell’ordine. Solo negli ultimi giorni il personale della Centrale operativa territoriale della Questura di Udine è stato contattato da sei cittadini del capoluogo friulano che stavano subendo tentativi di truffa telefonica.

In particolare, nel corso della giornata di mercoledì 25 ottobre, tra le 12 e le 12.30, ben 8 residenti in centro città sono stati contattati da un sedicente "Maresciallo dei Carabinieri" che comunicava loro che un parente, solitamente figlio/figlia, aveva avuto un incidente e che per questo sarebbe stato necessario pagare molti soldi.

Le vittime delle tentate truffe, in alcuni casi, hanno intuito il raggiro e hanno troncato ogni comunicazione segnalando alla polizia il fatto, mentre in altri casi hanno chiamato allarmate per chiedere aiuto o casa fare: nel loro caso è stato così che hanno appreso della tentata truffa, evitandola grazie proprio alle indicazioni dei poliziotti della Sala Operativa.

L'invito a tutti i cittadini, come in altre circostanze, è sempre quello di diffidare di persone sconosciute chiedono denaro o altri beni per telefono o con altri strumenti di comunicazione per presunti incidenti e/o disgrazie che avrebbero colpito parenti e/o amici.

Confermata altresì, per tutti i cittadini, l'indicazione di chiamare sempre in questi casi, nonché in altri casi analoghi o comunque strani o sospetti, il numero unico per le emergenze 112. Il personale della polizia di Stato in servizio presso le Sale Operative saprà sempre fornire tutte le indicazioni più utili per gli utenti al fine di scongiurare la riuscita della truffa.