Allagamenti a Grado e a Trieste, frana sulla strada a Tarcento

UDINE. È scattata la nuova allerta meteo per il Friuli Venezia Giulia diramata dalla protezione civile per l’intera giornata del 27 ottobre. In particolare per le aree dell’isontino e per Trieste il livello di allerta è arancione: per tutta la giornata sono previste infatti piogge abbondanti, temporali, vento molto forte, acqua alta e mareggiate.

Frane. La protezione civile segnala una frana a Tarcento, in via Useunt, dove il terreno a bordo strada ha ceduto provocando una situazione di pericolo.

La situazione a Grado e a Aquileia. I volontari dei gruppi della Protezione civile sono impegnati, nella mattinata di venerdì 27 ottobre, nell'attività di monitoraggio del territorio per i danni causati dal maltempo.

A causa delle forti piogge, la strada regionale 352 è stata chiusa nel tratto translagunare da località Belvedere, ad Aquileia, fino a Grado per allagamento.

A Lignano Sabbiadoro verifiche in atto del gruppo della Pc in concomitanza del picco dell'alta marea: al momento non risultano criticità.

Causa sedi stradali allagate a Grado, l'autostazione di piazza Vittore Carpaccio è interdetta al traffico. Lo rende noto l’Apt Gorizia. La linea G59 è temporaneamente sospesa.

La linea G22 A-R effettuerà il capolinea ad Aquileia via Augusta (park, località Beligna). La linea G26 A-R effettua capolinea a Grado in via Saba, la prima fermata utile sarà Aquileia via Augusta (park, località Beligna). Fermate Belvedere sospese in entrambe le direzioni.