Scontro fra due auto, una donna ferita

BUJA. Una donna ferita. È il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre nel territorio comunale di Buja, in via Tarcentina, all’altezza dell’incrocio con via Casele, dove due auto sono entrate in collisione.

Dopo l’arrivo dei soccorritori, una donna è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti sanitari: le sue condizioni non sono comunque gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco di San Daniele e i carabinieri.