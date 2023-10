Cade dallo scivolo al parco di Villa Varda: bimbo di 3 anni ferito

BRUGNERA. Un bambino di tre anni è caduto dallo scivolo di un parco giochi a Villa Varda di Brugnera: soccorso immediatamente dai genitori e dal personale sanitario, è stato portato all’ospedale di Pordenone per accertamenti. Fortunatamente non è grave.

L’incidente è avvenuto verso le 17 di sabato pomeriggio in uno dei parchi giochi che si trovano all’interno del comprensorio verde di Villa Varda. Per cause fortuite, il bambino, assistito dai familiari, giocando stava scendendo da uno scivolo quando, in prossimità dell’arrivo a terra, si è piegato in avanti e quindi battendo il capo.

I familiari hanno immediatamente chiamato i numeri di emergenza e soccorso. Gli infermiere della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente dall’ospedale di Sacile e l’automedica proveniente dal Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il bambino di 3 anni è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato con l’ambulanza, con a bordo l’equipe dell’automedica, in codice giallo e stabile, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove è stato accolto al pronto soccorso pediatrico. Le sue condizioni, secondo quanto è dato sapere, non sono fortunatamente gravi.

I parchi di Villa Varda sono diversi e sono dotati di giochi per bambini: dallo scivolo alle altalene. Nei fine settimana, soprattutto, sono meta di famiglie anche da fuori comune e fuori comprensorio, come ieri, quando molti hanno approfittato del clima non proprio tipicamente autunnale