Guida senza patente, ubriaco e senza aver fatto la revisione: dovrà pagare seimila euro

GEMONA. La Polizia di Stato, tra le sue dotazioni, annovera anche l’apparecchiatura denominata “Street control” in uso su tutti i mezzi della Polizia stradale anche a Udine, che consente agli operatori, da una lettura ottica della targa dei veicoli in transito, l’immediato accertamento presso le Banche dati di Polizia: è utilizzato soprattutto per individuare quelli che guidano privi di copertura assicurativa o senza aver revisionato il veicolo.

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia stradale di Amaro, che ha in uso la strumentazione, mentre percorreva il tratto dell’A23 da Gemona verso Carnia ha fermato un’autovettura che risultava, appunto, circolare senza essere stata sottoposta a revisione.

Alla guida c’era un conducente di giovane età della zona, che ha dichiarato di non aver con sè la patente perché dimenticata. Da un rapido accertamento alla Banca dati del ministero dell’Interno, gli agenti hanno verificato che invece la patente si trova in Prefettura perché “revocata” da un anno. Inoltre, sottoposto ad alcoltest, il giovane è risultato positivo.

Pesanti le sanzioni applicate. L’aver agito in tal modo gli costerà infatti 6000 euro ed il fermo amministrativo del veicolo.