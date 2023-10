Il cuore si ferma, 40enne salvato con la rianimazione cardiopolmonare guidata al telefono da un’infermiera

REMANZACCO. Un uomo di 40 anni è stato soccorso, intorno alle 23 di venerdì 27 ottobre, per una grave malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo a Remanzacco.

Alcune persone lo hanno notato privo di sensi in via Stringher, in strada. Hanno chiamato quindi il Numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale e l'automedica proveniente da Udine.

Mentre i due mezzi di soccorso raggiungevano via Stringher, l'infermiera della sala operativa Sores ha guidato al telefono una persona sul posto nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare, fino all'arrivo di ambulanza e automedica.

A schermo, in sala operativa, è stato individuato anche un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) e sono state fornite le indicazioni ai presenti per il suo recupero e impiego.

Il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Quindi la presa in carico da parte del personale medico infermieristico e il trasporto con l'ambulanza, con l'equipe dell'automedica a bordo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.

A trovare l'uomo colto da malore e a chiamare per primi i soccorsi sono stati alcuni ragazzi che erano appena usciti da una palestra.