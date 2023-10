Scoppia una rissa, volano calci e pugni: in due finiscono all’ospedale

UDINE. Rissa tra dieci cittadini stranieri, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre, all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Sono volati calci e pugni.

Per far tornare la situazione alla normalità si è reso necessario l'intervento dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del capoluogo friulano.

Due cittadini di nazionalità marocchina, uno di 29 e uno di 23 anni, sono stati trasportati all’ospedale per lievi lesioni riportate in seguito alla lite, scoppiata per futili motivi.