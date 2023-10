Accende le candele per Halloween, ma scoppia un incendio: danni ingenti in un portico

VILLA VICENTINA. Incendio in un'abitazione, poco prima delle 16 di domenica 29 ottobre, a Villa Vicentina, in via Giovanni Banelli.

Le fiamme sono partite da alcune candele che la proprietaria aveva acceso, in occasione di Halloween, sotto il portico della casa. I danni sono piuttosto ingenti.

Oltre al tavolo e alle sedie è stata danneggiata anche una parte del rivestimento isolante esterno dell'abitazione.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano per la messa in sicurezza dell'area e degli impianti elettrici.