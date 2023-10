Auto contro un muro, traffico a rilento

TARCENTO. Il conducente di un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. È successo poco dopo le 11 di domenica 29 ottobre in via Ellero, a Tarcento.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per tutti i rilievi. Ci sono stati rallentamenti al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso.