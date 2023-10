In bici contro un’auto viene sbalzato sull’asfalto: ferito un uomo

Un uomo è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica 29 ottobre dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via XX Settembre nel territorio comunale di Spilimbergo dove per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati una bici e una automobile.

L'uomo in sella alla bici è rovinato malamente sull'asfalto dopo essere stato sbalzato sul cristallo anteriore dell'automobile.

Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dal Sequals e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine. Per l'uomo è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.