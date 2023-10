La simulazione: soccorritori alla prova in una maxiemergenza di notte e con 20 feriti

PORDENONE. «L’auto si è ribaltata, ha preso fuoco, fate in fretta, la macchina sta bruciando! La mia collega l’ha tirata fuori, ma ora sono tutte e due per terra. Dietro non vedo niente...». Manuel, al volante di un autocarro, è ferito gravemente, perde molto sangue.

La sua richiesta d’aiuto arriva pochi minuti dopo le 18 alla centrale operativa della Sores, dando il via all’esercitazione congiunta di Azienda sanitaria Friuli occidentale e Vigili del fuoco di Pordenone, in collaborazione con la Croce rossa italiana, per testare i soccorsi in una maxiemergenza, che arriva dopo due anni di formazione insieme.

Il gruppo di lavoro dedicato dell’Asfo, che ha stilato un piano provinciale in materia, ha impiegato due mesi per pianificare nei minimi dettagli la simulazione.

A Pordenone la simulazione di una maxiemergenza con 20 feriti

L’ultima esercitazione di questo tipo è stata fatta circa venti anni fa a Roveredo in Piano. Interpretano i coinvolti nel disastro stradale 24 figuranti, volontari della Croce rossa. I feriti sono stati truccati alla perfezione da Antonella Pajer, Fabio Bet e Barbara Dal Mas, tutti nel comitato di Pordenone della Cri.

Chiara ha finte ustioni di secondo grado, Mara un trauma cranico. I soccorritori sono stati tenuti completamente all’oscuro dello scenario che troveranno nel piazzale dell’ex caserma Monti, messo a disposizione dai vigili del fuoco: due veicoli in fiamme, un tamponamento a catena di notte con 5 mezzi e 20 feriti (3 codici rossi, fra i quali un bambino, 6 gialli, 11 verdi). Ciascuno dei feriti ha un bigliettino in tasca con i parametri vitali.

La bravura dei soccorritori consentirà di salvare tutti. Due operatrici della Sores da Palmanova partecipano all’esercitazione interfacciandosi con il personale sul posto: 27 vigili del fuoco, 23 fra infermieri, medici e autisti, due pattuglie della polstrada di Spilimbergo e Pordenone. A disposizione 6 ambulanze (4 aziendali, di Arkesis e Cri) e l’automedica.

L’elicottero farà la spola due volte per trasportare i feriti più gravi, volando a vista con i visori notturni e atterrando in uno spiazzo di cemento dentro all’ex case rma: una manovra per pochi. Non mancheranno i colpi di scena. Nonno Mario simulerà un infarto nel posto medico avanzato allestito nell’hangar, dove si procede al secondo triage.

Dal furgoncino a fuoco si sentiranno le grida d’aiuto di sette migranti nascosti dentro al carico. Due cercheranno di scappare, ma saranno acciuffati dalla polstrada e il passeur verrà arrestato. Dietro le transenne una cinquantina di visitatori, in prevalenza soccorritori, alza in aria gli smartphone per immortalare le varie fasi: l’arrivo dell’elicottero, i mezzi di soccorso che continuano ad accorrere a sirene spiegate.

Andrea Roncarati, direttore della struttura semplice dell’emergenza territoriale Asfo, chiarisce la sequenza: la raccolta e la trasmissione di quante più informazioni possibili su scenario e coinvolti, l’eventuale creazione di un posto medico avanzato, il triage, per stabilire la gravità dei feriti, la divisione in nidi di raccolta e poi l’evacuazione degli infortunati, partendo dai codici rossi. L’obiettivo è salvare più vite possibili.

«In una maxiemergenza – aggiunge Roncarati – il numero di vittime è soverchiante rispetto alle possibilità di soccorso che possiamo offrire in prima battuta». «La priorità in questa esercitazione è testare la nostra capacità di inter-operare assieme agli altri enti coinvolti» spiega il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone Matteo Carretto, con l’architetto Zanut sul posto.

Guglielmo Bavaresco, comandante della polstrada di Pordenone, sottolinea l’utilità dell’iniziativa per affinare la capacità di coordinamento fra le varie forze dell’ordine negli scenari complessi.