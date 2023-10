Lite alla Caritas: dopo i pugni, una coltellata. In due all’ospedale

UDINE. L'ha colpito con diversi pugni e poi lo ha ferito alla testa con un coltello. È successo nella serata di sabato 28 ottobre, alla Caritas diocesana di via Milazzo, a Udine.

Un cittadino di nazionalità marocchina di 19 anni, ospite della struttura, dopo un litigio avvenuto in strada con due persone non identificate, è rientrato alla Caritas, e, per futili motivi, ha aggredito un altro ospite, un uomo di 47 anni originario del Bangladesh.

Sono volati calci e pugni e a certo punto il diciannovenne ha ferito alla testa il quarantasettenne con un coltello. L'uomo ha perso molto sangue.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile di Udine e gli operatori sanitari del 118. Il giovane cittadino marocchino è stato denunciato a piede libero per lesioni personali.

Entrambe le persone coinvolte nel pestaggio sono state trasportate all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Non sono in pericolo di vita.