Perde il controllo dell’auto ed esce di strada: muore una donna

TARCENTO. Una donna di 77 anni, Danila Noacco, residente a Taipana, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato, attorno alle 22.30 di sabato 28 ottobre, lungo la strada regionale 356, nel territorio comunale di Tarcento, all'altezza della località di Pradandons.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la conducente ha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada. Gli infermieri della centrale operativa Sores di Palmanova hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona, l'automedica da Udine e l'elisoccorso.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cividale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Per la persona coinvolta nell'incidente, nonostante i tentativi di rianimazione, non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso.

Il lutto di Taipana. Il sindaco di Taipana, Alan Cecutti, conosceva personalmente Danila Noacco, che abitava in paese assieme al fratello Bruno. "La signora Danila ha sempre partecipato alle attività organizzate a Taipana - il ricordo del primo cittadino -. Abbiamo perso una persona alla quale eravamo tutti molto affezionati. Siamo addolorati. È una notizia che non avremmo mai voluto sentire.

Vedevo la signora Daniela quasi ogni giorno e mi fermavo sempre a salutarla. Era sempre sorridente e aveva un'espressione serena. Non aveva figli, abitava assieme al fratello Bruno, al quale era tanto legata. Una grande dispiacere per la nostra comunità ".

Il ricordo dell’amica. Tra le più care amiche di Danila Noacco, che quando si è verificato l'incidente stava rientrando a casa da una cena, c'è la sorella della titolare del bar Alla Posta di Taipana. "Conoscevo molto bene la cara Danila. Era un'amica preziosa. Siamo sconvolti. Era una donna molto socievole e attiva nella vita della comunità.

Il suo sorriso scaldava il cuore. Amava tanto stare in mezzo alla natura e tra le sue passioni più grandi c'era l'orto, che teneva sempre in ordine. L'avevo vista sabato pomeriggio, purtroppo per l'ultima volta, e stava proprio sistemando il suo orto. Le piaceva anche camminare. È una grave perdita per la nostra comunità.

Danila era molto conosciuta in paese. Si fermava sempre a chiacchierare con tutti. Le piaceva aiutare gli altri. Ci mancherà tanto".

Pensionata, la signora Noacco in passato aveva lavorato per tanti anni in una fabbrica di legname a Tricesimo.