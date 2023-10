Temporali, vento forte e mareggiate: allerta arancione sul Friuli

UDINE. Nuovo allerta arancione della Protezione civile per il Fvg nella giornata di lunedì 30 e fino a martedì 31 ottobre: l’allarme non riguarda Trieste, ma la zona dell’Isontino fino a Grado dove ci saranno mareggiate e acqua alta, il Friuli, la montagna e il Pordenonese.

Previste per le zone arancione piogge diffuse, localmente intense o abbondanti, temporali, vento forte, acqua alta e mareggiate.

Un intenso fronte atlantico infatti passerà sulla regione tra lunedì 30 e martedì 31 attivando correnti sciroccali che avranno la massima intensità nella notte 30-31.

L’ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le previsioni meteo. Dalla mattina di lunedì si avranno rovesci sparsi e qualche temporale a iniziare dalla costa e in estensione nel corso della giornata verso i monti.

Dal pomeriggio e in particolare dalla sera, in concomitanza con l'intensificarsi dello Scirocco sulla costa, le piogge e i temporali interesseranno in modo particolare la fascia prealpina e nella notte tutta la zona montana dove saranno possibili anche piogge molto intense nonché vento forte da sud in quota. Qualche temporale con piogge intense potrà interessare anche la pianura.

Nella notte lo Scirocco sulla costa sarà da sostenuto a forte e determinerà mareggiate tra Lignano e Grado mentre al mattino del 31 il vento sulla costa ruoterà a Libeccio sostenuto e potrà determinare ancora mareggiate su tutta la zona di costa nonché acqua alta.

Dal pomeriggio del 31 vi sarà una generale tendenza al miglioramento e in serata il vento sulla costa proverrà da nord-est moderato, con un aumento della pressione al suolo.