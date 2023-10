Le macchine che costruirono la fortezza di Palmanova

Le cinque macchine artificiose utilizzate nel 1600 per «costruir Fortezze», cioè «strumenti da ficcar pali, per portar la terra, per alzare l’acqua, da pestare la polvere e dalla lieva nell’asso della ruota», da ieri sono visibili dopo il restauro in piazza Grande, a Palmanova. Sono le macchine, ideate e progettate da Bonaiuto Lorini, ingegnere militare veneziano, che ebbe come studente a Padova Galileo Galilei, autore del trattato “Delle Fortificationi”, riprodotte nel 2014 a grandezza naturale seguendo i progetti originali.

01:10