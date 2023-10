Camion con un carico di mais si rovescia sulla strada, pesanti disagi alla circolazione

LESTIZZA. Il conducente di un mezzo pesante che stava trasportando mais, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 30 ottobre a Lestizza, lungo la strada provinciale 10.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Codroipo per la messa in sicurezza del mezzo e di tutta l'area e le forze dell'ordine per i rilevi. nella zona si registrano rallentamenti al traffico veicolare.