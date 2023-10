Lo skipper di Maxi Jena Radonjic arrestato a Trieste prima della Barcolana per droga

TRIESTE. All’ultima edizione della Barcolana lo skipper di Maxi Jena Milos Radonjic non era presente, sostituito dal fratello Marko: la ragione, spiega il Corriera della Sera, sta nel fatto che due giorni prima – venerdì 6 ottobre - Milos era stato arrestato, all’uscita dal suo albergo a Trieste, dagli uomini della Questura cittadina.

Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso il 15 settembre scorso dal Distretto Est di New York. Secondo indagini durate anni da parte delle agenzie di investigazioni statunitensi, il velista sarebbe conosciuto negli ambiti della criminalità internazionale come “the Pirate of the Unknown”, il “pirata dell’ignoto”. Radonjic è accusato di traffico di droga – tonnellate di cocaina fra Sud America ed Europa - e riciclaggio.

Lo skipper si trova ora rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, dove è stato trasferito dal penitenziario di Trieste. Nel corso dell’interrogatorio davanti alla Corte di Appello di Trieste Radonjic, forse nel tentativo di deviare le indagini, ha detto che si tratta di un caso di omonimia.

Le autorità statunitensi lo ritengono infatti un pericoloso boss del clan Kavac che ha organizzato e tentato tre volte di portare in Europa un carico complessivo di 2.602 chilogrammi di cocaina da imbarcare su una nave statunitense dall’Ecuador o dalle acque al largo della Colombia.