Maltempo, strade allagate a Udine: in arrivo piogge intense, vento forte e mareggiate

TARCENTO. Nuovi sopralluoghi nelle zone già colpite dalle frane a Tarcento. I volontari della Protezione civile, assieme agli operai comunali, sono intervenuti nella mattinata di lunedì 30 in via Useunt per controllare l’area in cui si era verificata lo smottamento del terreno e metterla in sicurezza.

Alle 12 di lunedì 30, l’attenzione resta massima in tutto il territorio regionale per l’allerta arancione della Protezione civile Fvg diramata fino a martedì 31 ottobre (ad esclusione del capoluogo Trieste).

Si registrano i primi allagamenti delle strade a Udine: in particolare, in via Firenze, nella zona del cimitero di San Vito e in via Baldasseria Media. Qui all'altezza dell'incrocio con via Risano è intervenuta una squadra della Protezione civile per far defluire l'acqua.

Le previsioni. Sono previste mareggiate e acqua alta con piogge diffuse localmente intense o abbondanti, oltre a temporali e vento forte. I rovesci sparsi e qualche temporale cadranno inizialmente lungo la costa per estendersi poi verso l'interno e i monti.

La situazione è destinata a peggiorare nel pomeriggio e in serata quando

lo Scirocco lungo la costa dovrebbe intensificarsi e, con il trascorrere delle ore, nella notte passare da sostenuto a forte.

L’ALLERTA ARANCIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Dunque si attendono piogge e temporali lungo la fascia prealpina e l'intera zona montana con precipitazioni molto intense e vento forte da sud in quota, e mareggiate tra Lignano e Grado che continueranno anche la mattina di martedì 31.

Soltanto nel pomeriggio dovrebbe cominciare un miglioramento, con vento meno forte.