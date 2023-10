Il caso

Il paradosso del Fontanafredda calcio: ha lo stadio nuovo, ma non può giocarci

La squadra rossonera, che milita in Promozione, costretta a cercare ospitalità in tutta la regione per le partite casalinghe: domenica scenderà in campo a Gemona, giovedì vertice tra il presidente Muranella e il sindaco Pegolo per l’uso del Tognon

Alberto Bertolotto