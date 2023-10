Camion con un carico di mais si rovescia in strada: autista estratto dalla cabina di guida

Poco prima delle 16.30 di lunedì 30 ottobre i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con due squadre del distaccamento di Codroipo, l’autogru e un furgone di supporto della sede centrale del comando friulano per l’uscita di strada di un autoarticolato sulla ex strada provinciale 10, a Lestizza. Giunti sul posto i pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre l’autista dalla cabina di guida, poi hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area dell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico fino all'avvenuta rimozione del mezzo incidentato e delle granaglie trasportate dall’autoarticolato che si sono riversate sulla sede stradale. Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

