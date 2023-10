Sanità e ricerca

Anche chi riceve un cuore può donare: a Udine un progetto capofila a livello nazionale

Grazie allo sforzo messo in campo dagli specialisti udinesi, infatti, sarà possibile utilizzare le valvole cardiache di un paziente che si sottopone a un trapianto di cuore per immetterle in un altro paziente

Lisa Zancaner