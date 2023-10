Dopo 12 anni tornano i concerti allo stadio Friuli: appuntamento il 23 giugno con Zucchero

UDINE. Era il 13 maggio 2012 quando lo stadio Friuli ospitava i Metallica, band heavy metal planetaria, che a Udine portarono l'unica data italiana del tour celebrativo del monumentale "Black Album".

Ora, a distanza di dodici anni, il più importante impianto sportivo del Friuli Venezia Giulia, e fra i più moderni e all'avanguardia di tutta Italia, torna a essere luogo ideale per ospitare grandi eventi musicali grazie alla sinergia fra Zenit Srl, Comune di Udine e Udinese Calcio, che hanno lavorato e lavoreranno congiuntamente per ridare alla città, e alla regione tutta, l'opportunità di ospitare concerti di respiro internazionale.

Artista italiano, conosciuto e amato in tutto il pianeta, bluesman che il mondo ci invidia, sarà Zucchero "Sugar" Fornaciari a scatenare il pubblico per il grande live in programma domenica 23 giugno 2024 (inizio alle 21.30), unico concerto italiano nel Nordest del nuovissimo tour negli stadi dell'artista, dal titolo "Overdose d'Amore World Tour".

I biglietti per il concerto di Zucchero al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, organizzato da Zenit Srl e Friends and Partners, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, Promo TurismoFvg e Udinese Calcio, sono già in vendita sul circuito Ticketone.

Gli organizzatori diffidano dall'acquisto dei biglietti tramite circuiti che non siano quelli ufficiali. Info, prezzi e punti autorizzati su www.azalea.it.

"Dopo anni di attesa, i grandi concerti fanno finalmente il loro ritorno allo Stadio Friuli. Zucchero, un'indiscussa icona della musica italiana e internazionale, ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo con la sua musica straordinaria.

L'opportunità di vederlo esibirsi nel nostro stadio è un privilegio per la città e i suoi abitanti. - dichiara il vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi - Lo Stadio Friuli, già uno dei gioielli d'Italia, si trasformerà in uno splendido palcoscenico grazie alla magia della musica dal vivo. Questo non solo darà vita a un'esperienza straordinaria per gli spettatori, ma creerà anche un'attrattiva turistica di prim'ordine per Udine e per l'intero territorio circostante. Questo rappresenta solo il primo passo, realizzato in poco più di 6 mesi dalla nostra elezione, ma stiamo continuando a lavorare per riportare in città in modo continuativo eventi di risonanza nazionale ed internazionale."

Dopo aver incantato oltre 1 milione di spettatori con il suo ultimo tour in Italia e in tutto il mondo e con i due straordinari concerti alla Rcf Arena (Campovolo) di Reggio Emilia di fronte a 60 mila spettatori, Zucchero "Sugar" Fornaciari" si prepara a tornare nel 2024 con tutta la sua energia e la sua straordinaria band negli stadi italiani con "Overdose D'Amore World Tour". Dopo le date di Bologna (27 giugno allo Stadio Dall'Ara), di Messina (30 giugno allo Stadio Franco Scoglio) e di Milano (4 luglio allo Stadio San Siro) ecco quindi aggiungersi un nuovo imperdibile appuntamento, l'unico nel Nordest, il prossimo 23 giugno al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine.

L"Overdose d'Amore World Tour" sarà uno spettacolo straordinario che regalerà al pubblico grande musica e forti emozioni, con una scaletta che ripercorrerà l'incredibile carriera del bluesman attraverso tutti i suoi grandi successi, che gli hanno permesso di vendere oltre 60 milioni di dischi nel mondo. Il tour si aprirà con 3 date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e l'1 aprile 2024 per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria e altri paesi in via di definizione, fino a toccare l'Italia per i quattro imperdibili eventi negli stadi italiani Zucchero è stato nei giorni scorsi protagonista anche nei cinema italiani con il film documentario "Zucchero - Sugar Fornaciari', di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Presentato in anteprima alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma, la pellicola racconta questo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo.