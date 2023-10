Fiumi in piena, allerta telefonica ai cittadini di Pordenone con la voce del sindaco

PORDENONE. “La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di codice arancione (che nelle prossime ore potrebbe evolvere in codice rosso). Si stanno verificando sovralzi dei fiumi Meduna e Noncello. Quindi, é necessaria la massima attenzione, soprattutto per i residenti delle zone alluvionabili di Villanova, Vallenoncello e Centro, i quali sono invitati ad adottare le abituali misure precauzionale del caso”.

Così il sindaco Alessandro Ciriani, che intorno alle 15 di oggi, martedì 31 ottobre, ha utilizzato l’alert system per informare con la sua voce, al telefono, i cittadini del rischio idraulico.

“Protezione Civile, Polizia Locale e personale del Comune – ha proseguito il sindaco – stanno provvedendo a informare i residenti delle aree sensibili e ad attuare il piano comunale delle emergenze. Grazie a tutti per la collaborazione”.

In situazioni di reale e conclamata emergenza il Comune di Pordenone può allertare con una telefonata

l’intera cittadinanza o parti di essa, individuate in base ad aree geografiche o per categorie. Il sistema può contattare in maniera immediata e simultanea ogni famiglia interessata dall’emergenza.

Quando il Comune invia un messaggio tramite Alert System, i cittadini iscritti al servizio ricevono la telefonata dal numero 0434-392290, appartenente al Comune di Pordenone. Rispondendo ascolteranno il

messaggio preregistrato. Chi non risponde verrà richiamato. Chi invece, trovando la chiamata persa, richiamerà il numero da cui essa proveniva, potrà ascoltare il messaggio stesso.

Nel sistema sono già presenti i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici. Chiunque desideri ricevere questi messaggi anche sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, può iscriversi tramite la pagina comune.pordenone.it/alert.

In caso di allerta significativa, il Comune pubblicherà nella propria home page tutti gli aggiornamenti e le

informazioni utili ed è presente su Facebook e Twitter utilizzando di norma gli hashtag #AllertameteoPN e #AllertameteoFVG.