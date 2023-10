Furgone si scontra con un Suv e finisce nel fosso, quattro feriti

CODROIPO. Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, poco prima delle 17, lungo la regionale 463, all’altezza di Codroipo.

Un furgone e un Suv, a bordo del quale viaggiavano marito e moglie, si sono scontrati frontalmente e il primo mezzo è finito nel fosso, ribaltandosi.

La centrale operativa per l’emergenza sanitaria ha mandato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo, un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'elicottero del soccorso sanitario.

Quattro, come riferito, le persone prese in carico dal personale medico e infermieristico: l'ambulanza di San Vito al Tagliamento ha trasportato due persone, una in codice giallo e una in codice verde, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone; l'ambulanza di Codroipo ha trasportato due persone, una in codice giallo e una in codice verde all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Codroipo e i carabinieri della Compagnia di Udine.

Un altro incidente si è verificato, poco dopo, a Pocenia, in via Ariis, in direzione Ariis di Rivignano Teor: il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. La persona alla guida della macchina è rimasta ferita.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana, l'automedica proveniente da Latisana e l'elisoccorso. Hanno attivato i carabinieri della Compagnia di Latisana e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.