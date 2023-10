Rubarono 3 mila euro nel negozio di agraria, tre donne arrestate

TARCENTO. Con uno stratagemma erano riuscite a distrarre il titolare dell’agraria Lino Buttolo di via Sottocolle Verzan, impossessandosi di 3 mila euro in contanti.

Tre donne (una quarantottenne e una ventiseienne di Viareggio e una trentatreenne di Venezia) sono state denunciate per quel furto, avvenuto il 24 maggio scorso.

La Procura di Udine, concordando con le risultanze investigative dei militari, ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita dall’Arma a Viareggio e Venezia lunedì.

Le tre erano entrate in azione nel pomeriggio: mentre una di loro distraeva il titolare, portandolo all’esterno per visionare della merce, le altre due erano rimaste nel negozio.

Una faceva da palo, l’altra controllava la cassa. La complice era nel frattempo tornata nel negozio, comprando articoli di basso costo, che aveva pagato con una banconota da 200 euro, motivo per cui il negoziante era costretto a recarsi nell’ufficio vetrato alle spalle della cassa, per prelevare il danaro da dare come resto.

In questo modo le tre donne avevano potuto verificare dove era custodita la maggior parte del denaro presente nel negozio. Con un’ulteriore scusa il titolare era a quel punto stato nuovamente distratto e le due donne erano riuscite a impossessarsi del denaro.