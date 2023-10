Udine, la festa di Halloween si farà: via libera del Comune

UDINE. Il via libera ufficiale è arrivato alle poco prima delle 17 di martedì 31 ottobre. La festa di Halloween al birrificio Bire di piazzale Osoppo si potrà svolgere regolarmente. Vi parteciperanno 200 ragazzi delle scuole superiori, maggiorenni e minorenni. L’autorizzazione che i titolari del Bire hanno richiesto al Comune di Udine, infatti, prevede un intrattenimento musicale per 200 persone.

Per questo gli organizzatori faranno entrare solo chi è sulla lista, distribuendo un braccialetto verde ai maggiorenni, un braccialetto rosso ai minorenni. Una differenziazione per consentire ai baristi di poter servire alcolici solo a chi ha più di 18 anni.

La festa, ovviamente, sarà in maschera, e ci sarà anche un concorso per il travestimento più bello. Non mancheranno cibo e musica con un dj.

L’apertura del locale avverrà alle 21.30, lasciando così spazio alla voglia di divertimento e di socializzazione dei ragazzi, finiti negli ultimi giorni al centro di un vero e proprio caso dopo il diniego delle autorità a poter organizzare la festa in una villa del comune di Trivignano.

A trovare una via d'uscita sono stati il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e i consiglieri di opposizione Giovanni Govetto e Luca Vidoni, che hanno fatto da tramite tra i ragazzi e il Comune.