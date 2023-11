Appoggia la borsetta per terra e gliela rubano, poi la ritrova vuota

UDINE. Stava festeggiando Halloween assieme ad altri studenti. Era appena uscita da un locale di piazzale Osoppo, a Udine, e mentre stava parlando con alcuni amici ha appoggiato per un attimo la borsetta, con dentro il telefono cellulare e i soldi, ed è stata derubata.

Vittima del furto una studentessa minorenne. La ragazza ha riferito alla polizia, intervenuta sul posto con una Volante, di aver visto allontanarsi, poco prima, due ragazzi con passo veloce.

Grazie a una App installata sullo smartphone, la giovane è riuscita a localizzare il telefono. Una guardia giurata che si trovava poco distante si è subito messa a disposizione e ha iniziato le ricerche.

È stato un amico della minorenne, poco dopo, a ritrovare la borsa, senza soldi e cellulare, in via Gemona. La polizia sta svolgendo indagini, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, per identificare il ladro.