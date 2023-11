Banda di ladri entra in casa e la svaligia: colpo da 16 mila euro

RIVIGNANO TEOR. Rientra e trova l'abitazione svaligiata. Furto da oltre 16 mila euro nel comune di Rivignano Teor. È successo nella giornata di martedì 31 ottobre, tra le 7 e le 18. I malviventi hanno forzato una finestra e una volta all'interno della casa hanno messo tutto a soqquadro.

Dopo aver frugato nelle stanze hanno portato via tutto ciò che di prezioso sono riusciti a trovare: monili in oro per un valore complessivo che, come detto, supera i 16 mila euro.

Una volta messo a segno il colpo, i banditi sono fuggiti senza lasciare alcuna traccia. Secondo quanto si è appreso potrebbe trattarsi di una banda formata da più persone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, cui si è rivolto il proprietario, un uomo di 60 anni, per un sopralluogo. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.