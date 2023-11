Esce di strada con l’auto e finisce contro il guardrail: grave una donna

TRASAGHIS. Incidente, nella notte tra martedì 31 e mercoledì 1 novembre, attorno alle 2.30, lungo la strada regionale 512, nel territorio comunale di Trasaghis. È successo di fronte alla ex discoteca Lago.

Una donna ha perso il controllo della vettura ed è finita contro il guardrail. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Gli infermieri della centrale operativa Sores di Palmanova hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona e l'elisoccorso. Sul posto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno lavorato con il personale sanitario per estrarre la conducente dall'abitacolo, completamente deformato in seguito all'urto.

La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in condizioni gravi, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.