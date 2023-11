concorso online

Scheletri, ragni e lapidi, ecco le case più “paurose”: premiate le decorazioni più originali realizzate per Halloween

Lucia Lovaglio e la famiglia Lodolo, di Udine, per la casa meglio addobbata, Adamo Gerussi di Cassacco per la finestra/porta più paurosa, la famiglia Soncin-Degano di Talmassons per la casa più paurosa e Michele Notarangelo di Udine per la sezione “Over the top”: sono i vincitori dell’Halloween house decoration contest, promosso dalla fotografa professionista Angelica Dainese

Alessandro Cesare