Scomparso da quattro giorni, utilizzati anche i droni per le ricerche del 48enne scomparso a Udine

UDINE. Proseguono le ricerche di Antonio Calzaretta, 48 anni, campano originario di Oliveto Citra, in provincia di Salerno, che dalla mattinata di domenica 29 ottobre non dà più notizie di sé.

Proprio domenica l’uomo, che abita in via Torre a Udine, non si è presentato al lavoro nella cooperativa sociale con cui collabora. Una collega di Calzaretta, preoccupata dalla mancanza di contatti con il 48enne, nella giornata di lunedì 30 ottobre aveva lanciato l’allarme, segnalando la scomparsa dell’uomo rivolgendosi alla stazione dei carabinieri di Udine Est. Il giorno successivo era stato attivato il piano provinciale previsto per le persone scomparse.

Vigili del fuoco con i droni, volontari della Protezione civile e uomini della polizia locale hanno lavorato fino alla tarda serata di mercoledì primo novembre sul territorio udinese. Il campo base è stato allestito a San Gottardo, sempre a Udine. Le ricerche dell’uomo, sospese durante la notte, riprenderanno nella mattinata di giovedì 2 novembre.