Allerta meteo in Friuli: scuole chiuse, si fermano trasporti pubblici, mezzi pesanti e lo sport

Scuole chiuse (dagli asili nido agli istituti superiori), blocco dei trasporti pubblici e dei mezzi pesanti, chiusura di musei e parchi pubblici. E si fermano anche le attività sportive. Lo ha deciso il comitato sulla sicurezza svoltosi nella giornata di mercoledì primo novembre nella sede della Protezione civile a Palmanova, alla presenza dei prefetti e delle forze dell’ordine. Il dispositivo si adegua di fatto all’allerta meteo “rossa” diramata proprio dalla Protezione civile del Fvg e in vigore dalle 12 di giovedì 2 novembre alla mezzanotte di venerdì 3 novembre, come ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi: «L’allerta rossa che abbiamo certificato come Protezione civile, riguarda le province di Udine, Pordenone e Gorizia mentre Trieste ha un’allerta arancione. Questo è frutto dei nostri modelli di simulazione che prevedono precipitazioni importanti, fino a 300 millimetri nelle 24 ore. Volumi importanti, che determineranno sicuramente disagi, probabilmente assisteremo nelle aree montane a smottamenti e frane: per queste ragioni abbiamo condiviso con tutti i soggetti coinvolti, in particolare con le Prefetture, la chiusura delle scuole nelle tre province da giovedì 2 novembre a venerdì 3 novembre». (intervista di Giacomina Pellizzari)

02:16