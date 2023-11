Maltempo, tre zone a rischio a Pordenone: «Probabili allagamenti a Villanova, Vallenoncello e in centro»

PORDENONE. La telefonata del sindaco Alessandro Ciriani, diramata tramite l’alert system, ha raggiunto i pordenonesi ieri sera. Il primo cittadino ha invitato i residenti alla massima prudenza e ad adottare tutte misure precauzionali del caso, perché sono attesi «probabili allagamenti diffusi a Vallenoncello, Villanova e Pordenone centro».

L’allerta rossa incombe sul capoluogo. Oltre alle scuole chiuse e al trasporto pubblico regionale sospeso, dalle 12 di oggi alla mezzanotte di domani, secondo l’ordinanza del prefetto Natalino Domenico Manno, saranno chiusi i parchi, salterà il mercato cittadino del sabato ed è stata rinviata la tre giorni di “Mia idea”, manifestazione dedicata alla ristorazione pugliese.

Tutte le decisioni sono state prese a salvaguardia dell’incolumità pubblica, vista la grave criticità idrogeologiche che si profila oggi a partire da mezzogiorno e domani. Si sono susseguiti i vertici anche a Pordenone, altri sono in programma oggi. Il Centro operativo comunale si è riunito due volte. La Prefettura ha attivato ieri il Centro coordinamento soccorsi.

L’assessore comunale alla protezione civile di Pordenone Mattia Tirelli ha effettuato ieri con la squadra comunale i sopralluoghi alle idrovore di Vallenoncello, pronte a entrare in funzione.

Per stamane è stata convocata nel capoluogo del Friuli occidentale «una riunione operativa strategica con le nostre partecipate, per capire come coordinarci in previsione della giornata di venerdì, che sarà veramente emergenziale. Ci saranno anche i vigili del fuoco».

«Gli ottanta volontari di protezione civile comunale e la polizia locale sono stati allertati, abbiamo anche una squadra di funzionari, tecnici e operai comunali che si attiva in base al piano di gestione dell’emergenza. – elenca Tirelli –. I presidi per la difesa idraulica sono operativi. Li abbiamo visti stamattina in azione a Vallenoncello. L’insacchettatrice per i sacchi di sabbia è già stata predisposta. Fra l’altro è arrivata l’anno scorso».

L’assessore osserva che si stanno verificando in contemporanea più condizioni avverse: la perturbazione importante appena conclusa, che ha impedito il drenaggio, la pioggia in montagna, lo scirocco sul mare, i fiumi alti.

Fabio Braccini, coordinatore della protezione civile comunale di Pordenone, precisa che sono già stati preparati due bancali di sacchi di sabbia da distribuire ai cittadini.

I volontari tengono d’occhio i livelli degli idrometri di Meduna e Noncello. L’esperienza insegna. «Sappiamo – spiega Braccini – che zone dobbiamo allertare o dove dobbiamo chiudere le strade. Tutto quello che era previsto dal piano di emergenza è stato fatto. Conosciamo le soglie d’allerta. Per questo, per esempio, l’altra sera abbiamo chiuso per tempo il parcheggio lungo al Rivierasca, consentendo ai veicoli di uscire prima che si allagasse. Ieri il fiume si alzava di 40-60 centimetri all’ora. Poi cala sempre molto piano. Il fatto che la diga di Ravedis sia svuotata è una cosa molto positiva: potrà trattenere l’acqua. Anche i residenti a Villanova e in centro sanno leggere gli idrometri e si preparano in anticipo».

Se ieri è stata una giornata di preparativi, l’allerta gialla fra lunedì e martedì, risoltasi fortunatamente senza allagamenti in città, ha offerto l’opportunità di rodare il già collaudato sistema di risposta in vista dell’emergenza più grave prevista fra oggi e domani.

Dopo l’una della notte fra martedì e ieri il Noncello è arrivato al suo picco massimo, 5,91 metri registrati all’idrometro di Pordenone, poi dalle 5 del mattino ha continuato a calare. Il Meduna aveva raggiunto i 21,05 metri alle 12.15 martedì, per poi scendere lentamente. Valori al di sotto del livello di piena.

Già la prima allerta meteo lunedì ha fatto scattare il piano operativo delle emergenze. Si temevano esondazioni, ma il sistema degli invasi montani ha retto. Per ora. Le strade chiuse precauzionalmente martedì sono state riaperte ieri, fatta eccezione per le transenne davanti all’ingresso del parcheggio Marcolin da via Codafora