il punto

Pordenone, l’ordinanza del sindaco: presidiate le zone a rischio esondazione, chiusi i parcheggi interrati

L’allerta meteo rossa attualmente in corso sul Friuli Venezia Giulia prevede per le prossime ore piogge e vento molto forti, con precipitazioni intense in particolare nelle aree montane, con il possibile conseguente innalzamento del livello dei fiumi Cellina, Meduna e Noncello