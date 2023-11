Preallarme per la storica frana di Cazzaso. Caduto senza fare danni palo della luce a Flaibano

Gente chiusa in casa e con il fiato sospeso per tutta la giornata. In provincia di Udine la forte ondata di maltempo ha causato danni a macchia di leopardo, tra frane in montagna e alberi caduti un po’dappertutto. In alcune zone le precipitazioni sono state eccezionali: a Tolmezzo, fino alle 19 di ieri, erano caduti ben 77 millimetri di acqua, sulla catena dei Musi, sopra Lusevera e Taipana, il record di 111 millimetri, a Enemonzo 56 millimetri, a Cave del Predil 58, ma un po’in tutte le zone, dalla Bassa alla montagna, le precipitazioni sono state molto abbondanti.

La situazione in Carnia

Monitoraggio continuo in montagna, dove piove ormai da 36 ore. A Tolmezzo è scattata la fase di preallarme sulla storica frana di Cazzaso, con chiusura, fino alla fine dell’allerta meteo, della strada comunale nel tratto dal cimitero di Fusea fino all’ingresso dell’abitato di Cazzaso Nuova.

La viabilità alternativa è la strada vecchia. Ieri, alla luce delle condizioni e previsioni meteo avverse e visti i risultati del monitoraggio giornaliero rafforzato (effettuato tramite appositi Gps), che ha evidenziato uno spostamento, «seppur estremamente contenuto – indica il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini – di una porzione del movimento franoso, è scattato il preallarme, che consiste nell’informare i residenti (l’avviso è stato portato casa per casa) e innalzare il livello di attenzione. Abbiamo chiuso la strada in via precauzionale, perché così stabilisce il protocollo».

In val d’Incarojo «La situazione – indica il sindaco di Paularo, Marco Clama – è molto delicata. Adesso le opere di regimazione degli alvei sono sovraccariche, anche quelle delle strade comunali e, in particolare, pozzetti, caditoie e cunettoni lungo la provinciale sp 23. I rii hanno portate liquida e solida impressionanti e stanno causando fenomeni erosivi intensi.

Il rio Orteglas è già uscito (come spesso capita) dall’alveo principale invadendo una strada forestale a monte di un abitato e stiamo vigilando. Il territorio è fragile e non so quanto ancora terranno duro i nostri versanti». Monitorate le due piccole frane createsi in questi giorni ai piedi della ss 52 bis all’altezza di Avosacco e Arta Terme. «Al momento – aggiorna il sindaco, Andrea Faccin – non si muovono, ma le teniamo monitorate». A Forni Avoltri si attenziona soprattutto la viabilità per le frazioni, quella più a rischio in queste situazioni.

A Ovaro tutti i corsi d’acqua sono decisamente ingrossati, ma a fare più paura è sempre il tumultuoso torrente Miozza. «Ieri– afferma il sindaco, Lino Not– l’impresa che lavora al cantiere del ponte ha liberato il greto della Miozza nella parte centrale, dove in questi giorni era sceso materiale». Una piccola frana è stata registrata sulla ss 52 all’altezza di Noiaris. Controlli e monitoraggi continui dei torrenti e della situazione idrogeologica anche nel Tarvisiano e nel Canal del Ferro.

Gli altri disagi

Dall’inizio dell’allerta un centinaio le chiamate per interventi arrivate al centralino del Nue 112. Tra le criticità segnalate ieri il crollo di una vetrina di una gelateria a Grado per vento forte, un principio di incendio a una cabina elettrica che ha provocato un breve blackout alle abitazioni limitrofe a Torviscosa, con il guasto già risolto.

E ancora un albero caduto sulla SS14 all’altezza di San Michele al Tagliamento, un altro albero sulla SP40, “Ferrata”, all’altezza di Cordovado, altre piante abbattute dal vento sulla SP128 a Lignano, e un palo della luce caduto sulla SP60 a Flaibano.